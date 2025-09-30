ТСН у соціальних мережах

У синьому джемпері і спідниці міді: принцесу Беатріс заскочили за поцілунком з чоловіком на вулицях Лондона

37-річна принцеса насолоджувалася романтичним побаченням зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс та Єдоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс і Єдоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Вони сходили до ресторану Scott’s на Маунт-стріт у Мейфері, неймовірно популярне місце серед знаменитостей. Там пропонують найкращі традиційні британські страви з риби та молюсків, а також різноманітні сезонні делікатеси.

На фотографіях, які опублікувало видання Hello! , Едоардо ніжно обійняв свою дружину Беатріс прямо на вулиці, а потім поцілував її. Пара, яка цього року відсвяткувала п’ятиріччя у шлюбі, про щось жваво розмовляла під час цієї прогулянки.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Нагадаємо, вони одружилися на скромній церемонії у Віндзорі у липні 2020 року, коли ще діяли обмеження, пов’язані із COVID-19. Їхнє весілля, на якому Беатріс з’явилася в одній із суконь королеви Єлизавети II, стало останнім, яке відвідав принц Філіп, герцог Единбурзький. Беатріс та Едо виховують двох дочок — Сієнну та Афіну, а також сина Крістофера (від попередніх стосунків Мапеллі-Моцці).

Едо і Беатріс з дочками — Сієнною та Афіною / © Getty Images

Едо і Беатріс з дочками — Сієнною та Афіною / © Getty Images

