У синьому костюмі та з букетом квітів у руках: королева Камілла з'явилася на публіці
Королева Камілла здійснила сьогодні новий публічний вихід.
Її Величність відвідала Службу підтримки жертв домашнього насильства в Глостерширі, щоб дізнатися про їхню роботу з надання допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства по всьому графству.
Королева приїхала на захід у синьому костюмі, який складався з короткого картатого жакета з оксамитовим коміром і спідниці-плісе, а на шиї королева мала квітчасту хустку. Камілла зробила свою фірмову зачіску та макіяж, а також одягла нові сережки-висячки з діамантами, що нагадують сніжинки. Також їй на заході вручили гарний букет квітів.
Нещодавно ми писали, як королева Камілла вперше розповіла про те, як зазнала домагань у публічному місці. А в межах своїх королівських обов'язків королева понад десять років веде кампанію проти домашнього та сексуального насильства.