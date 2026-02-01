У синьому пальті і перлинних сережках: королева Камілла відвідала пам’ятний захід на честь своєї близької подруги

Королева Камілла та дама Джіллі Купер / © Getty Images

Королева приєдналася до друзів та родини дами Джиллі Купер на поминальній службі, присвяченій її життю. Письменниця, відома своїми відвертими романами, присвяченими скандалам та подружній зраді у вищому суспільстві, померла у жовтні у віці 88 років після травми, отриманої під час падіння.

Її похорон відбувся минулого року, але в п'ятницю вранці в Саутуаркському соборі відбулася спеціальна поминальна служба на її честь.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла була давньою подругою дами Джиллі, і прибула на захід відзначити її пам'ять. Її Величність одягла синє пальто, взула високі замшеві чоботи та доповнила образ перлинними сережками-висячки, а також гарною зачіскою та легким макіяжем.

2018 року в межах новорічних нагород письменниця отримала звання командора Ордену Британської імперії (CBE) за заслуги перед літературою та благодійністю, а 2024 року їй було присвоєно звання дами.