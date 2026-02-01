ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У синьому пальті і перлинних сережках: королева Камілла відвідала пам’ятний захід на честь своєї близької подруги

Королева Камілла відвідала поминальну службу в Саутуаркському соборі на честь Дами Джиллі Купер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та дама Джіллі Купер

Королева Камілла та дама Джіллі Купер / © Getty Images

Королева приєдналася до друзів та родини дами Джиллі Купер на поминальній службі, присвяченій її життю. Письменниця, відома своїми відвертими романами, присвяченими скандалам та подружній зраді у вищому суспільстві, померла у жовтні у віці 88 років після травми, отриманої під час падіння.

Її похорон відбувся минулого року, але в п'ятницю вранці в Саутуаркському соборі відбулася спеціальна поминальна служба на її честь.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла була давньою подругою дами Джиллі, і прибула на захід відзначити її пам'ять. Її Величність одягла синє пальто, взула високі замшеві чоботи та доповнила образ перлинними сережками-висячки, а також гарною зачіскою та легким макіяжем.

2018 року в межах новорічних нагород письменниця отримала звання командора Ордену Британської імперії (CBE) за заслуги перед літературою та благодійністю, а 2024 року їй було присвоєно звання дами.

Королева Камілла і жінка Джиллі Купер / © Getty Images

Королева Камілла і жінка Джиллі Купер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie