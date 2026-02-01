- Дата публікації
У синьому пальті і перлинних сережках: королева Камілла відвідала пам’ятний захід на честь своєї близької подруги
Королева Камілла відвідала поминальну службу в Саутуаркському соборі на честь Дами Джиллі Купер.
Королева приєдналася до друзів та родини дами Джиллі Купер на поминальній службі, присвяченій її життю. Письменниця, відома своїми відвертими романами, присвяченими скандалам та подружній зраді у вищому суспільстві, померла у жовтні у віці 88 років після травми, отриманої під час падіння.
Її похорон відбувся минулого року, але в п'ятницю вранці в Саутуаркському соборі відбулася спеціальна поминальна служба на її честь.
Королева Камілла була давньою подругою дами Джиллі, і прибула на захід відзначити її пам'ять. Її Величність одягла синє пальто, взула високі замшеві чоботи та доповнила образ перлинними сережками-висячки, а також гарною зачіскою та легким макіяжем.
2018 року в межах новорічних нагород письменниця отримала звання командора Ордену Британської імперії (CBE) за заслуги перед літературою та благодійністю, а 2024 року їй було присвоєно звання дами.