У синьому пальті та червоному капелюсі з синьо-жовтим пір’ям: королева Камілла відвідала пам’ятний захід

Королева Камілла / © Associated Press

Під час служби Її Величність встановила Хрест пам’яті та вшанувала пам’ять загиблих двохвилинним мовчанням. Камілла також зустрілася з військовослужбовцями, ветеранами та їхніми сім’ями. Протягом усього публічного виступу Камілла була емоційною і зворушливою, а також обрала гарне вбрання для появи на публіці.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева одягла відповідне для цього випадку вбрання у військовому стилі: темно-синє пальто з прикріпленою до нього брошкою полку улан, яка належала королеві Єлизаветі II, а також червоний капелюх-пігулку з двома пір’ям синього й жовтого кольорів. Камілла мала своє фірмове укладання, макіяж на обличчі та золоті сережки у вухах.

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність встановила мак на дерев’яному хресті на велику композицію з маків та вшанувала пам’ять загиблих двома хвилинами мовчання.

Королева Камілла / © Associated Press

Захід, організований благодійною організацією Poppy Factory, проводиться на території Вестмінстерського абатства від листопада 1928 року на згадку про загиблих під час виконання службових обов’язків у Збройних силах. Королева Камілла підтримує The Poppy Factory від 2013-го.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, в листопаді ми часто бачитимемо членів королівської родини з маковими брошками на грудях, і це пов’язано з однією давньою традицією.