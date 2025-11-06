- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
У синьому пальті та червоному капелюсі з синьо-жовтим пір’ям: королева Камілла відвідала пам’ятний захід
Королева Камілла відвідала сьогодні службу на Полі пам’яті у Вестмінстерському абатстві, щоб вшанувати пам’ять про тих, хто віддав своє життя, служачи у збройних силах.
Під час служби Її Величність встановила Хрест пам’яті та вшанувала пам’ять загиблих двохвилинним мовчанням. Камілла також зустрілася з військовослужбовцями, ветеранами та їхніми сім’ями. Протягом усього публічного виступу Камілла була емоційною і зворушливою, а також обрала гарне вбрання для появи на публіці.
Королева одягла відповідне для цього випадку вбрання у військовому стилі: темно-синє пальто з прикріпленою до нього брошкою полку улан, яка належала королеві Єлизаветі II, а також червоний капелюх-пігулку з двома пір’ям синього й жовтого кольорів. Камілла мала своє фірмове укладання, макіяж на обличчі та золоті сережки у вухах.
Її Величність встановила мак на дерев’яному хресті на велику композицію з маків та вшанувала пам’ять загиблих двома хвилинами мовчання.
Захід, організований благодійною організацією Poppy Factory, проводиться на території Вестмінстерського абатства від листопада 1928 року на згадку про загиблих під час виконання службових обов’язків у Збройних силах. Королева Камілла підтримує The Poppy Factory від 2013-го.
Нагадаємо, в листопаді ми часто бачитимемо членів королівської родини з маковими брошками на грудях, і це пов’язано з однією давньою традицією.