У синьому пальті та з блакитною хусткою на шиї: скромна дочка принцеси Маргарет — Сара Чатто — на великодній службі
Племінниця королеви Єлизавети II леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто відвідали святкову службу на Великдень з рештою членів королівської родини.
61-річна леді Сара приїхала на святкову службу у блакитному кардигані та темно-синьому пальті, а на шиї у неї була акцентна блакитна хустка. Сара доповнила образ синім капелюхом і чорним плетеним клатчем. Жінка мала, як завжди, стриманий вигляд і була без макіяжу на обличчі.
Її чоловік Деніел одягнув також синє пальто, краватку та білу сорочку.
Вони приєдналися на службі до короля Чарльза і королеви Камілли, сім'ї принца Уельського, принцеси Анни та інших членів королівської родини.
Нагадаємо, востаннє Сара Чатто з'являлася на публіці ще минулого літа, коли відвідувала Вімблдон. Вона веде тихий спосіб життя і рідко виходить у світ.