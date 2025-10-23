У синьому штанному костюмі і строкатій блузці: королева Софія сходила на виставку

Королева Софія / © Getty Images

28-ма виставка «Часи людини» під назвою Esperanza («Надія») пройде в Саморі від жовтня 2025-го до весни 2026 року. Виставка, представлена в Кафедральному соборі, Сан-Сіпріано та монастирі Ель-Кармен, об’єднує близько 90 робіт, які поєднують у собі мистецтво, духовність і технології. Її основна ідея — зміцнення віри та оновлення після пандемії.

Королева Софія з’явилася на заході в синьому штанному костюмі, який складався з жакету та строкатої блузки в принт, а також взула сині туфлі на невисоких підборах. Її Величність зробила укладання і легкий макіяж, доповнила лук сережками-висячками, численними прикрасами на шиї та квітковою брошкою на грудях.

