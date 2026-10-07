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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У синьому спідничному костюмі: ще один стильний образ королеви Летиції під час візиту до Фінляндії

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали сьогодні музей та науковий центр «Арктікум» у Рованіємі у Фінляндії під час третього дня свого державного візиту до цієї країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Поїздка короля та королеви до Фінляндії завершилася сьогодні. Під час візиту до Лапландії та за Полярне коло, другою зупинкою в їхньому турне стала зустріч із саамським народом.

Місцем зустрічі став Музей арктичної та лапландської науки, де, звичайно ж, вони дізналися все про північне сяйво, одну з головних пам'яток регіону.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

На цьому заході королева представила новий образ від фінського бренду Andiata. Летиція обрала темно-синій ансамбль, що складається з приталеного жакета на чотири ґудзики і спідниці міді, обидва вироби виконані з італійської вовняної суміші. Класичний образ із чіткими лініями та структурованим силуетом вона доповнила бордовими аксесуарами — сумкою та високими шкіряними чоботями, а на грудях у неї був прикріплений бант у вигляді брошки та сережки-висячки у вухах. Її Величність розпустила волосся і зробила виразний макіяж.

Раніше король Філіп VI та королева Летиція взяли участь у церемонії покладання вінків на цвинтарі Гієтаніямі, де дружина монарха підібрала до цього костюма бордове пальто Carolina Herrera.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

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