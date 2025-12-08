У синьому жакеті і на високих підборах: 87-річна королева Софія відвідала церемонію

Королева Софія / © Getty Images

Днями Її Величність відвідувала церемонію вручення IV Національної премії «Паларк» у галузі археології та палеонтології у Національному археологічному музеї у Мадриді.

Софія прибула на світський захід у кобальтово-синьому короткому жакеті, який поєднувала з чорними вільними штанями та чорними туфлями-човниками із замші на досить високих підборах. У руках Софія несла чорну сумку на ремінці, а свій образ доповнила білими сережками-висячками, численними прикрасами на шиї, а також браслетами на зап’ясті і брошкою-метеликом, пришпиляною на грудях. Королева зробила фірмове укладання та легкий макіяж, а з її обличчя не сходила усмішка.

Минулого тижня ми також бачили королеву у світському суспільстві, коли вона відвідувала церемонію нагородження VIII премії «Еволюція» та I премії Еміліано Агірре у Музеї еволюції людини у Бургосі.