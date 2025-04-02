У синьому жакеті і з брошкою-пташкою: Олена Зеленська записала відеозвернення

Олена Зеленська

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Олена Зеленська опублікувала у своєму Instagram відео, у якому повідомила про появу українськомовного аудіогіда у Національному музеї етнографії та природничої історії Кишинева.

Перша леді подякувала Молдові за підтримку, як української культури, так і за те, що від початку повномасштабної війни прийняла у себе понад 125 тисяч українських вимушених переселенців.

Аудіогід у музеї Кишинева став частиною великого проєкту під патронатом пані Зеленської, який налічує 96 аудіогідів у 53 країнах. Його мета — упровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу.

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«Важливо, що сьогодні в Кишиневі з’являється не лише аудіогід українською мовою, але і його версія для людей, які користуються українською жестовою мовою. Історія та культура, як і всі знання та можливості, мають бути доступними для всіх. Тільки тоді вони єднають, а не розділяють», — сказала перша леді.

На відео Олена постала в елегантному синьому жакеті без коміра із тонким синім ремінцем на талії. До жакету вона прикріпила брошку у вигляді пташки. У Зеленської було акуратне укладання і макіяж у ніжних відтінках. Свій аутфіт вона завершила сережками-кільцями.

Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі постала у діловому чорному костюмі, сорочці і з символічною золотою брошкою з колаборації українських брендів.