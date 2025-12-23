Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

З нагоди свята палац традиційно представив нове фото Її Величності. На ньому Сільвія зображена в кобальтово-синьому жакеті на один ґудзик, білій блузці та чорних класичних штанях. Має класичну зачіску, перлинні сережки у вухах і макіяж на обличчі.

«Сьогодні Її Величності Королеві виповнюється 82 роки.

День народження Королеви — це день підняття прапора. Цей день також є офіційним днем ​​салюту. Тому Збройні сили здійснюють 21-залповий салют зі станції салюту на Скеппсхольмені в Стокгольмі, а також зі станцій салюту в Бодені, Хернесанд, Карлскрон і Гетеборг», — йдеться у підписі до фотографії.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Раніше, нагадаємо, королева Сільвія зібрала всіх своїх онуків, щоб разом з ними вбрати ялинки у палаці та поділилася дуже милим сімейним відео напередодні Різдва.