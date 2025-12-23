- Дата публікації
Суспільство
37
1 хв
У синьому жакеті та з гарним укладанням: шведський палац поділився портретним фото іменинниці — королеви Сільвії
Дружині шведського короля Карла Густава — Сільвії — сьогодні виповнюється 82 роки.
З нагоди свята палац традиційно представив нове фото Її Величності. На ньому Сільвія зображена в кобальтово-синьому жакеті на один ґудзик, білій блузці та чорних класичних штанях. Має класичну зачіску, перлинні сережки у вухах і макіяж на обличчі.
«Сьогодні Її Величності Королеві виповнюється 82 роки.
День народження Королеви — це день підняття прапора. Цей день також є офіційним днем салюту. Тому Збройні сили здійснюють 21-залповий салют зі станції салюту на Скеппсхольмені в Стокгольмі, а також зі станцій салюту в Бодені, Хернесанд, Карлскрон і Гетеборг», — йдеться у підписі до фотографії.
Раніше, нагадаємо, королева Сільвія зібрала всіх своїх онуків, щоб разом з ними вбрати ялинки у палаці та поділилася дуже милим сімейним відео напередодні Різдва.