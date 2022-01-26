У темній сукні-сорочці та з гарним укладанням: герцогиня Кейт з'явилася на публіці у новому образі

У темній сукні-сорочці та з гарним укладанням: герцогиня Кейт з'явилася на публіці у новому образі

У герцогині Кембриджської Кетрін сьогодні відбувся черговий захід, який вона відвідала без чоловіка Вільяма.

Герцогиня прибула до організації Shout, щоб відзначити службу текстових повідомлень про психічне здоров'я, що охоплює понад мільйон розмов із нужденними. Кейт зустрілася з клінічними керівниками, волонтерами та тими людьми, які збирають кошти, щоб подякувати їм за їхні неоцінні зусилля щодо забезпечення життєво важливої підтримки психічного здоров'я, доступної у всій Великій Британії у будь-який час дня та ночі.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Образ 40-річної Кетрін сьогодні є досить похмурим, але, можливо, це пов'язано з тим, куди вона приїхала і з якою метою. На герцогині була довга сукня-сорочка темно-зеленого кольору в принт від Derek Lam, вартістю 355 фунтів стерлінгів із широким чорним поясом на талії. Вона також взула високі замшеві чоботи, зробила гарне укладання локонами, доповнила образ золотими сережками-кільцями та денним макіяжем.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Під час візиту Кетрін познайомилася з 13-річним Лео Стрітом, скаутом із Бромлі на південному сході Лондона, який зібрав 8000 фунтів стерлінгів для Shout, просидівши на вулиці у наметі весь 2021 рік.

Герцогиня Кембриджська з Лео Стрітом / Associated Press

Організація Shout була запущена 2019 року завдяки установчому гранту Королівського фонду та забезпечує цілодобову підтримку людям, які мають проблеми із психічним здоров'ям.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Це був перший великий проєкт герцога та герцогині Кембриджських спільно з герцогом та герцогинею Сассекськими, який був запущений після інвестицій Королівського фонду у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів у травні 2019 року. Візит герцогині знаменує собою знакове досягнення Shout — мільйон розмов із нужденними.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Минулого тижня Кетрін та її чоловік Вільям відвідували кілька організацій разом, герцог Кембриджський навіть жартував на тему четвертої дитини.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

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