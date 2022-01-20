У темній сукні та з бездоганним укладанням: герцогиня Камілла повернулася до роботи

У темній сукні та з бездоганним укладанням: герцогиня Камілла повернулася до роботи

Герцогиня Корнуольська відвідала перший захід після зимової відпустки.

74-річну дружину принца Уельського Чарльза сьогодні заскочили під час прийому з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту та 75-ї публікації щоденника Анни Франк для Фонду Анни Франк у готелі InterContinental у Лондоні.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

"Щоденник Анни Франк" був вперше опублікований голландською мовою в червні 1947 року, через три роки після смерті його молодого автора в концентраційному таборі Берген-Бельзен. Відтоді він був опублікований по всьому світу 70-ма різними мовами і вважається одним з найвпливовіших творів літератури 20-го століття.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Герцогиня Корнуольська одягла на захід лаконічну темну сукню з блискавкою посередині та білою вишивкою та взула високі замшеві чоботи на підборах. Її образ завершувало кілька золотих браслетів, підвіска на шиї, легкий макіяж і, як завжди, бездоганна зачіска. У вухах були перлинні сережки-висячки.

Читайте також: