Суспільство
463
1 хв

У темно-баклажановому костюмі і блузці з драпуванням: Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт

Перша леді України перебуває з робочим візитом у Норвегії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Перша леді подякувала їй за підтримку українців.

«Норвегія входить до трійки країн із найбільшими обсягами військової допомоги Україні у 2025 році. Ваша гуманітарна та цивільна підтримка допомагають нам відбудовувати зруйновані російськими окупантами лікарні, школи, дитячі садочки, житлові будинки», — сказала дружина президента.

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у гарному діловому образі. На ній був темно-баклажановий костюм, що складався з подовженого жакета з акцентом на талії і штанів-палацо зі стрілками. На ній також була біла блузка з драпуванням і високою горловиною. Аутфіт Олена доповнила темними гостроносими туфлями.

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила елегантну зібрану зачіску з боковим проділом і випущеним пасмом із одного боку та мейкап у ніжних відтінках. Із прикрас вона використала лаконічні сережки і символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому костюмі зустрілася з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.

