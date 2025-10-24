У темно-баклажановому костюмі і блузці з драпуванням: Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Перша леді подякувала їй за підтримку українців.

«Норвегія входить до трійки країн із найбільшими обсягами військової допомоги Україні у 2025 році. Ваша гуманітарна та цивільна підтримка допомагають нам відбудовувати зруйновані російськими окупантами лікарні, школи, дитячі садочки, житлові будинки», — сказала дружина президента.

На зустрічі Зеленська постала у гарному діловому образі. На ній був темно-баклажановий костюм, що складався з подовженого жакета з акцентом на талії і штанів-палацо зі стрілками. На ній також була біла блузка з драпуванням і високою горловиною. Аутфіт Олена доповнила темними гостроносими туфлями.

Перша леді зробила елегантну зібрану зачіску з боковим проділом і випущеним пасмом із одного боку та мейкап у ніжних відтінках. Із прикрас вона використала лаконічні сережки і символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому костюмі зустрілася з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.