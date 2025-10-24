- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 463
- Час на прочитання
- 1 хв
У темно-баклажановому костюмі і блузці з драпуванням: Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт
Перша леді України перебуває з робочим візитом у Норвегії.
Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт. Перша леді подякувала їй за підтримку українців.
«Норвегія входить до трійки країн із найбільшими обсягами військової допомоги Україні у 2025 році. Ваша гуманітарна та цивільна підтримка допомагають нам відбудовувати зруйновані російськими окупантами лікарні, школи, дитячі садочки, житлові будинки», — сказала дружина президента.
На зустрічі Зеленська постала у гарному діловому образі. На ній був темно-баклажановий костюм, що складався з подовженого жакета з акцентом на талії і штанів-палацо зі стрілками. На ній також була біла блузка з драпуванням і високою горловиною. Аутфіт Олена доповнила темними гостроносими туфлями.
Перша леді зробила елегантну зібрану зачіску з боковим проділом і випущеним пасмом із одного боку та мейкап у ніжних відтінках. Із прикрас вона використала лаконічні сережки і символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.
Нагадаємо, Олена Зеленська у бежевому костюмі зустрілася з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.