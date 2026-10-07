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У темно-баклажановому костюмі і з золотистою брошкою: Олена Зеленська відкрила форум культурної дипломатії
Перша леді України обрала для участі у фаховій конференції елегантний образ у насиченому відтінку.
Олена Зеленська відкрила Міжнародний форум культурної дипломатії — щорічну конференцію, яка об’єднує провідних українських і закордонних експертів для обговорення майбутнього міжнародних культурних відносин.
Для заходу перша леді обрала костюм темно-баклажанового відтінку. Він складався із жакета на затин і широких штанів зі стрілками.
Зеленська доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У вухах у неї були золоті сережки. На лацкані жакета дружина президента закріпила одну зі своїх улюблених символічних золотих брошок — «Незалежна», створеною українськими брендами Guzema Fine Jewelry та Gunia Project до 30-річчя незалежності України. Її дизайн натхнений квітковими мотивами українських рушників XIX–XX століть, зокрема елементами Древа життя, які символізують зв’язок поколінь, нескінченність життя та три рівні Всесвіту.
Олена зробила хвилясте укладання з бічним проділом і ніжний макіяж.
На форумі дипломати, митці, дослідники, представники влади та міжнародних організацій обговорюють культурну дипломатію як інструмент м’якої сили. Серед тем — безпека, деколонізація, протидія російській пропаганді та інтеграція України у світовий культурний простір.
У своєму виступі Зеленська наголосила, що знайомство з іншою країною часто починається з книжки, пісні, фільму або зустрічі з людиною. За її словами, культура допомагає Україні розповідати світові про себе мовою емоцій і почуттів, зрозумілою без перекладу, та звучить нарівні з професійними дипломатами на міжнародних майданчиках.
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з’явилася на публіці із золотою брошкою «Бадем» від українського бренду Courabié за 12500 гривень.