У темно-баклажановому костюмі і з золотистою брошкою: Олена Зеленська відкрила форум культурної дипломатії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відкрила Міжнародний форум культурної дипломатії — щорічну конференцію, яка об’єднує провідних українських і закордонних експертів для обговорення майбутнього міжнародних культурних відносин.

Для заходу перша леді обрала костюм темно-баклажанового відтінку. Він складався із жакета на затин і широких штанів зі стрілками.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У вухах у неї були золоті сережки. На лацкані жакета дружина президента закріпила одну зі своїх улюблених символічних золотих брошок — «Незалежна», створеною українськими брендами Guzema Fine Jewelry та Gunia Project до 30-річчя незалежності України. Її дизайн натхнений квітковими мотивами українських рушників XIX–XX століть, зокрема елементами Древа життя, які символізують зв’язок поколінь, нескінченність життя та три рівні Всесвіту.

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Олена зробила хвилясте укладання з бічним проділом і ніжний макіяж.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На форумі дипломати, митці, дослідники, представники влади та міжнародних організацій обговорюють культурну дипломатію як інструмент м’якої сили. Серед тем — безпека, деколонізація, протидія російській пропаганді та інтеграція України у світовий культурний простір.

У своєму виступі Зеленська наголосила, що знайомство з іншою країною часто починається з книжки, пісні, фільму або зустрічі з людиною. За її словами, культура допомагає Україні розповідати світові про себе мовою емоцій і почуттів, зрозумілою без перекладу, та звучить нарівні з професійними дипломатами на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська з’явилася на публіці із золотою брошкою «Бадем» від українського бренду Courabié за 12500 гривень.

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