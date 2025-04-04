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У темно-бірюзовому костюмі і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська на діловій зустрічі
Перша леді України обговорила з уповноваженим уряду Швейцарії реформу системи українського шкільного харчування.
Олена Зеленська зустрілася з уповноваженим уряду Швейцарії з питань України Жаком Гербером. Вони обговорили реформу системи шкільного харчування, яка є однією з пріоритетних ініціатив дружини президента.
Перша леді подякувала посольству Швейцарії і швейцарсько-українським проєктам DECIDE та «Діємо для здоров’я», які стали одними з перших міжнародних партнерів реформи.
«Основними викликами, якщо врахувати розширення програми, залишаються інфраструктура й кадри. На сьогодні лише 20 % від загальної кількості кухонь та їдалень у країні відповідають сучасним вимогам. Для підготовки кухарів в Україні вже функціонують 17 таких навчально-практичних центрів, шість із яких були створені за підтримки Швейцарії. Мета – створити щонайменше 60 таких центрів», – зазначила пані Зеленська.
На зустрічі перша леді постала у діловому темно-бірюзовому костюмі, який складався з подовженого жакета з ґудзиками в тон і прямих штанів зі стрілками. Талію Зеленська підкреслила тонким чорним ремінцем.
До лацкану жакета Олена прикріпила золоту брошку у вигляді тризуба від українського бренду Gunia Project. У неї було акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і золоті сережки у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася у відеозверненні в елегантному синьому жакеті без коміра із тонким синім ремінцем на талії та брошкою у вигляді пташки.