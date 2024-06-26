У темно-бірюзовому жакеті і з брошкою-мапою: Олена Зеленська записала відеозвернення

Олена Зеленська записала відеозвернення для заходу з нагоди Міжнародного дня жінок у дипломатії, запровадженого ООН два роки тому.

Вона поділилася результатами гендерного аудиту, який провело МЗС за підтримки "ООН Жінки в Україні".

"22% керівниць українських дипломатичних місій – жінки. Ще не 50%, як прагнемо, але показник невпинно зростає.

Пишаюся, що наше Міністерство закордонних справ подає приклад рівності можливостей іншим міністерствам для реалізації у професійній діяльності", – зазначила вона.

Перша леді привітала всіх дипломаток зі святом і побажала, щоб носійок цього фемінітива ставало все більше.

На відео Зеленська постала у діловому жакеті темно-бірюзового кольору, до лацкану якого прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Аутфіт Олена доповнила акуратним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у графітовому жилеті і з гарними локонами постала на презентації.

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