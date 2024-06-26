У темно-бірюзовому жакеті і з брошкою-мапою: Олена Зеленська записала відеозвернення

Перша леді України привітала дипломаток зі святом.
Олена Зеленська записала відеозвернення для заходу з нагоди Міжнародного дня жінок у дипломатії, запровадженого ООН два роки тому.
Вона поділилася результатами гендерного аудиту, який провело МЗС за підтримки "ООН Жінки в Україні".
"22% керівниць українських дипломатичних місій – жінки. Ще не 50%, як прагнемо, але показник невпинно зростає.
Пишаюся, що наше Міністерство закордонних справ подає приклад рівності можливостей іншим міністерствам для реалізації у професійній діяльності", – зазначила вона.
Перша леді привітала всіх дипломаток зі святом і побажала, щоб носійок цього фемінітива ставало все більше.
На відео Зеленська постала у діловому жакеті темно-бірюзового кольору, до лацкану якого прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.
Аутфіт Олена доповнила акуратним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками-пусетами.
Нагадаємо, Олена Зеленська у графітовому жилеті і з гарними локонами постала на презентації.
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