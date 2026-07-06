У темно-шоколадному костюмі і на високих підборах: Олена Зеленська в Одесі

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським відвідала презентацію нового центру воєнної травми Superhumans Odesa, який спеціалізуватиметься на допомозі людям, що постраждали внаслідок війни. Це вже третій Superhumans після закладів Львова та Дніпра.

Світлини із заходу вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

© Instagram Олени Зеленської

«Важливо, що разом із центром масштабується і його філософія. Бо з першого дня Superhumans був задуманий не просто як лікарня. Це місце, де проєктують нову норму життя. Тут людина після найважчої травми перестає бути лише пацієнтом. Вона знову стає людиною, яка може працювати, любити, виховувати дітей, займатися спортом, мріяти і будувати своє майбутнє. Тут повертають не лише фізичні можливості. Тут повертають віру в себе», — наголосила Зеленська.

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© Instagram Олени Зеленської

Для публічного заходу перша леді обрала стильний діловий образ. На ній був темно-шоколадний костюм, що складався з двобортного жакета вільного крою з ґудзиками карамельного відтінку і широких прямих штанів. Під жакет Олена одягла базовий світлий топ, який освіжив монохромний ансамбль.

© Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила чорними шкіряними туфлями на високих підборах. Волосся вона зібрала у низький хвіст з прямим проділом, залишивши спереду пасмо-локон, і зробила макіяж у ніжних відтінках. Свій лук Олена завершила золотими сережками.

© Instagram Олени Зеленської

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