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У темно-шоколадному костюмі і на високих підборах: Олена Зеленська в Одесі
Перша леді України з чоловіком-президентом відвідала захід, на якому презентували центр воєнної травми Superhumans Odesa.
Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським відвідала презентацію нового центру воєнної травми Superhumans Odesa, який спеціалізуватиметься на допомозі людям, що постраждали внаслідок війни. Це вже третій Superhumans після закладів Львова та Дніпра.
Світлини із заходу вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.
«Важливо, що разом із центром масштабується і його філософія. Бо з першого дня Superhumans був задуманий не просто як лікарня. Це місце, де проєктують нову норму життя. Тут людина після найважчої травми перестає бути лише пацієнтом. Вона знову стає людиною, яка може працювати, любити, виховувати дітей, займатися спортом, мріяти і будувати своє майбутнє. Тут повертають не лише фізичні можливості. Тут повертають віру в себе», — наголосила Зеленська.
Для публічного заходу перша леді обрала стильний діловий образ. На ній був темно-шоколадний костюм, що складався з двобортного жакета вільного крою з ґудзиками карамельного відтінку і широких прямих штанів. Під жакет Олена одягла базовий світлий топ, який освіжив монохромний ансамбль.
Образ Зеленська доповнила чорними шкіряними туфлями на високих підборах. Волосся вона зібрала у низький хвіст з прямим проділом, залишивши спереду пасмо-локон, і зробила макіяж у ніжних відтінках. Свій лук Олена завершила золотими сережками.