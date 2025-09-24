- Дата публікації
У темно-шоколадному жакеті і з яскравою хусткою-паше: красива Олена Зеленська у Нью-Йорку
Перша леді України разом із чоловіком-президентом приїхала на 80-ту сесію Генасамблеї ООН.
Олена Зеленська у межах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку взяла участь у спеціальному освітньому заході, присвяченому шкільній освіті: «Вчитися залишатися сильними: освіта як основа стійкості України». Вона розповіла про реальність, у якій українським дітям доводиться здобувати освіту.
Світлини з Нью-Йорка дружина президента опублікувала у своєму Telegram-каналі.
Ще перша леді зустрілася з королевою Швеції Сільвією та королевою Бельгії Матильдою.
Цього дня Зеленська продемонструвала гарний образ у вбранні темно-шоколадного кольору. Жакет був без коміра і мав хустку-паше з яскравим принтом у нагрудній кишені.
Олена зробила укладання з боковим проділом, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі зі стібками відвідала школу на Київщині.