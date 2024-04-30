У темно-синій сукні та в улюблених прикрасах: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла організувала прийом у Кларенс-гаусі для яхтової команди "Дева" після перемоги у глобальній океанській гонці Ocean Globe Race.

Команда стала першим в історії екіпажем, що складається виключно з жінок, які виграли кругосвітні перегони на яхтах, вирушивши у плавання у вересні минулого року і перетнувши фінішну межу 16 квітня, провівши 153 дні в морі та збираючи кошти та підвищуючи поінформованість про освіту дівчаток.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Подякувавши їм за приїзд, Її Величність сказала: "Я думаю, ви робите блискучу роботу. Продовжуйте це робити, це дійсно важливо".

На прийомі королева Камілла з'явилася в темно-синій сукні з білою вишивкою від Anna Valentine, взута у високі замшеві чоботи Russell & Bromley, у неї на грудях була пришпилена брошка Britannia з діамантами, рубінами та сапфірами, а на шиї було два золотих ланцюги Kiki McDonough – один з блакитним топазом та діамантами, а інший у вигляді пластини з рубіном (камінь її народження у липні) у центрі та ініціалами п'яти її онуків від першого шлюбу: Лоли, Фредді, Елізи, Луї та Гаса.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також Її Величність одягла кілька її улюблених браслетів Van Cleef & Arpels та перлинні сережки-висячки з діамантами. І зробила фірмову зачіску та макіяж.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Букінгемський палац заявив, що король Чарльз ІІІ невдовзі повернеться до публічної роботи. З цього приводу було випущено новий портрет короля та королеви.

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