У темно-синій сукні з вирізом: Олена Зеленська в образі від українського бренду зустрілася зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Перша леді України одягла вбрання від Gasanova.
Олена Зеленська у межах свого візиту до Туреччини зустрілася зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Перша леді подякувала йому за підтримку України і за надану гуманітарну допомогу.
"Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій називає війну проти України не інакше як диявольською. І таку позицію він зайняв одразу. Ще у березні Вселенський патріархат надіслав першу гуманітарну допомогу Україні й продовжує це робити. І його очільник надалі свідчить про антилюдську сутність російської війни. Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій постійно проводить молитви за мир в Україні, опікується нашими вимушеними переселенцями у світі", - написала Олена у дописі в Instagram.
На цій зустрічі перша леді постала у скромній сукні міді темно-синього кольору від українського бренду Gasanova. Вбрання мало невеликий виріз і довгі рукава. Талію Олена підкреслила чорним ремінцем.
Сукню Олена скомбінувала з чорними туфлями. Зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки завершили стриманий аутфіт дружини президента.
Нагадаємо, під час свого перебування у Туреччині Олена також зустрілася зі своєю колегою - Еміне Ердоган. Зеленська була одягнена у костюм кольору морської хвилі від українського бренду SIX. Пані Ердоган постала у лавандовій сукні і картатому фіолетовому вбранні.
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