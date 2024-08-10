У темно-синьому костюмі і з прикрасою на шиї: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Олена Зеленська провела зустріч із гостями з США – конгресменами Джеймсом Варні Панеттою і Дональдом Норкоксом та конгресвуменкою Селестою Мелою. Перша леді подякувала їм за приїзд до Києва і за підтримку США оборони України. Вони обговорили партнерство у відновленні українців, які цього потребують, зокрема їхнього психоемоційного стану.

Світлини із зустрічі дружина президента опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Військові, ветерани, ВПО, мами та діти, старші люди і люди з інвалідністю – усі вони в першочерговому фокусі Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Бо найбільш вразливі перед жахами війни, яку розв’язала Росія, і, навіть якщо саме цієї миті не відчувають травм гостро, можуть відчути згодом. Отже, допомогу ментальному здоров’ю треба надавати на випередження", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона додала, що українські фахівці поєднують найкращий досвід інших країн. Вони побували з навчальними візитами у США, Великій Британії, Австралії, Бельгії, Польщі, Данії. У планах – відвідати Канаду.

"З кожного візиту виростають проєкти: опанування методу "рівний – рівному" (США), побудова мережі координації (Бельгія), впровадження методик нейро- та біофідбеку (Австралія, Канада), трансформація вищої медичної освіти (Британія), створення центрів для дітей і підлітків (Данія)", – зауважила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у діловому темно-синьому штанному костюмі і білій сорочці. У неї було гарне укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і прикраса на шиї.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська у шовковій блузці й елегантних сережках постала під час відеорозмови.

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