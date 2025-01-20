У темно-синьому костюмі і з символічною брошкою: Гілларі Клінтон відвідала інавгурацію Трампа

Експерша леді США та колишня державна секретарка США обрала для своєї появи однотонний штанний костюм.

Гілларі Клінтон відвідала інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка відбулася у ротонді Капітолію у Вашингтоні.

На церемонії вона з'явилася у темно-синьому костюмі, який складався з жакета з коміром і двома ґудзиками і прямих штанів. Взута вона була у чорні замшеві ботильйони. У руці вона тримала синю сумочку з крокодилячої шкіри.

Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

До жакета Гілларі прикріпила символічну блакитно-золоту брошку "Мир на Землі", створену дизайнером ювелірних виробів Ann Hand. Брошка була у вигляді золотого голуба, який летить над земною кулею. До речі, раніше Клінтон вже носила цей аксесуар.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Місіс Клінтон зробила гарне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха золотими сережками.

Білл і Гілларі Клінтони / Фото: Associated Press

Її чоловік, колишній президент США Білл Клінтон, був одягнений у темно-синій костюм і синю краватку.

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