У темно-сірому вбранні і з перлинними прикрасами: імператриця Японії Масако на панахиді в Токіо

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако взяли участь у панахиді, присвяченій 77-й річниці поразки Японії у Другої світової війни. Захід відбувся у залі Nippon Budokan у Токіо.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператриця з'явилася там у скромному образі. На ній був темно-сірий костюм і такого самого кольору елегантний капелюх. Аутфіт Масако доповнила перлинним намистом та масивними сережками з перлів. Макіяж з акцентом на очах завершив її образ.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак, жилетку, білу сорочку і світло-сіру краватку.

Нагадаємо, 23 лютого, у японського імператора Нарухіто день народження – йому виповнилося 62. З цього приводу Його Величність разом із дружиною – імператрицею Масако – знялися у святковій фотосесії.

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