У темно-смарагдовій сорочці і штанях-палацо: Олена Зеленська зустрілася зі студентами університету Сорбонна

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Франції відвідала університет Сорбонна, де зустрілася зі студентами, зокрема українськими. Вони поговорили про те, чи може агресія стати нормою міжнародних відносин, та про критичне мислення як силу, яка протистоїть тиранії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також взяла участь у відкритті представництва Українського інституту у Парижі. Перша леді зазначила, що Росія нищить українську культуру нині, а століттями привласнювала її.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Якщо спитати зараз у багатьох європейців, що вони знають про Україну не з новин, а зі сфери культури, з книжок, яких наших класичних художників, письменників, напевне, це буде складним запитанням. Прикро, що світ починає більше дізнаватися про українську культуру та наш внесок у світову лише через російський напад. Але добре, що таки дізнається. Бо наша культура доводить: ми є, завжди були й будемо. Хоч би як імперія хотіла – й зараз хоче – нас знову привласнити", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо, та у темно-смарагдовій сорочці. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій образ Олена доповнила акуратним укладання із локонами, ніжним макіяжем і золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустріч зі своєю французькою колегою Бріжит Макрон одягла бежеве вбрання від українського бренду, яке поєднала із коричневими туфлями.

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