У темно-смарагдовій сорочці і штанях-палацо: Олена Зеленська зустрілася зі студентами університету Сорбонна

Перша леді обрала для свого виходу діловий аутфіт.
Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Франції відвідала університет Сорбонна, де зустрілася зі студентами, зокрема українськими. Вони поговорили про те, чи може агресія стати нормою міжнародних відносин, та про критичне мислення як силу, яка протистоїть тиранії.
Зеленська також взяла участь у відкритті представництва Українського інституту у Парижі. Перша леді зазначила, що Росія нищить українську культуру нині, а століттями привласнювала її.
"Якщо спитати зараз у багатьох європейців, що вони знають про Україну не з новин, а зі сфери культури, з книжок, яких наших класичних художників, письменників, напевне, це буде складним запитанням. Прикро, що світ починає більше дізнаватися про українську культуру та наш внесок у світову лише через російський напад. Але добре, що таки дізнається. Бо наша культура доводить: ми є, завжди були й будемо. Хоч би як імперія хотіла – й зараз хоче – нас знову привласнити", – сказала Зеленська.
Там перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо, та у темно-смарагдовій сорочці. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.
Свій образ Олена доповнила акуратним укладання із локонами, ніжним макіяжем і золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустріч зі своєю французькою колегою Бріжит Макрон одягла бежеве вбрання від українського бренду, яке поєднала із коричневими туфлями.
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