У темно-смарагдовому костюмі і з брошкою-колоском: Олена Зеленська зустрілася зі своєю колегою у Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом перебувають у Фінляндії. У межах цієї поїздки Олена Зеленська зустрілася зі своєю колегою – першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, якій подякувала за підтримку України. Вони обговорили нові спільні проєкти, зокрема у сфері освіти.

Олена і Володимир Зеленські/Telegram Олени Зеленської

"Фінляндія – лідер із побудови системи укриттів: понад 90% населення забезпечено захисними спорудами. Це саме те, чим займається моя Фундація, відновлюючи укриття для шкіл.

Фінляндію з її передовим досвідом маємо за зразок і реформуючи систему нашого шкільного харчування.

Нинішній візит знаковий для мене ще й тим, що сьогодні вперше підпишемо меморандум про приєднання двох фінських університетів (Гельсінкі та Тампере) до Глобальної коаліції українських студій. Це крок до кращого взаємного пізнання наших країн", – зазначила перша леді України.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Під час зустрічі пані Зеленська з'явилася у діловому темно-смарагдовому костюмі, який складався з широких штанів зі стрілками і жакета на затин із таким самим поясом. Під жакетом було видно бежеву хустку або блузку.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

У першої леді було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках, золоті сережки у вухах та золота брошка у вигляді колоска пшениці, прикріплена до жакета.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська, прибувши до Фінляндії, вийшла з літака в чорному елегантному пальті, чорній сорочці і штанях.

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