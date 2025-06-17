У темно-смарагдовому костюмі і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська у Відні

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська разом із чоловіком-президентом Володимиром Зеленським відвідали Відень. Там вони зустрілися з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом і його дружиною Доріс Шмідауер.

Президентські подружжя України і Австрії / © Instagram Олени Зеленської

Перші леді ознайомилися з упровадженням безбар’єрності, взяли участь у відкритті ще одного українськомовного аудіогіда — у музеї Леопольда у Відні.

Президентські подружжя України і Австрії / © Instagram Олени Зеленської

«В час, коли Росія нищить наші музеї, поширення української мови в пам’ятках світу — форма культурного спротиву російській агресії, протистояння знищенню нашої ідентичності», — сказала Зеленська.

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Доріс Шмідауер і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вони також відвідали інфоцентр U2/U5, який демонструє інтеграцію інклюзивності у міську транспортну інфраструктуру, і Віденський денний центр для літніх людей та людей з інвалідністю. Зеленська також поспілкувалася з українською громадою міста.

Доріс Шмідауер і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Відні Олена постала у діловому темно-смарагдовому костюмі, який складався з подовженого жакета на затин і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила поясом-шнурком в тон. Свій лук перша леді доповнила темно-бордовими гостроносими туфлями-човниками.

Президентське подружжя Зеленських в Австрії / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і прикріпила до жакета золоту брошку у вигляді тризуба від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська і Доріс Шмідауер / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у гарній вишиванці і класичних штанях показалася у бібліотеці.

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