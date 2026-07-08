У темно-смарагдовому костюмі і з гарною зачіскою: Олена Зеленська зустрілася з турецькою колегою

Олена Зеленська та Еміне Ердоган / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська у межах робочого візиту до Туреччини зустрілася з першою леді країни Еміне Ердоган.

Для офіційної зустрічі в Анкарі перша леді України обрала темно-смарагдово костюм, який складався з двобортного жакета на затин і широків штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила поясом-шнурком в тон вбрання.

Олена Зеленська та Еміне Ердоган / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила чорними туфлями-човниками з загостреним мисом. З прикрас вона обрала лаконічні золоті сережки і цікаву брошку. Волосся Зеленська уклала у гарні м’які локони.

Реклама

Еміне Ердоган постала у світло-сірому ансамблі, який складався з довгого жакета А-силуету з декоративним оздобленням по коміру, плечах і рукавах, широких штанів у тон та хіджаба. Комплект перша леді Туреччини доповнила окулярами, брошкою та каблучками.

«Дякую колезі, першій леді Турецької Республіки Еміне Ердоган, за можливість долучитися до панельної дискусії в межах саміту НАТО в Анкарі.



Тема — безпека дітей у цифровому середовищі — дуже важлива для України. Адже російський нападник не тільки створює фізичну небезпеку, а й несе її у цифровому просторі нашим підліткам. Як саме — розповім під час дискусії та в окремому дописі», — написала Зеленська у дописі про їхню зустріч.

Новини партнерів