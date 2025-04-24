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У темно-синьому костюмі і лоферах: фотографи зазнімкували Олену Зеленську в аеропорту
Перша леді супроводжує чоловіка-президента у робочій поїздці до Південно-Африканської Республіки.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом відвідали Південно-Африканську Республіку. Фотографи зазнімкували їх в аеропорту.
Із літака перша леді вийшла у діловому образі. На ній був темно-синій костюм, який складався з подовженого жакета з металевими ґудзиками і широких штанів зі стрілками, а також білий топ. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.
Володимир Зеленський був одягнений у чорні лонгслів і штани, які доповнив чорним взуттям.
Нагадаємо, Олена Зеленська приміряла красиву коричневу вишиванку з колекції українського бренду Etnodim, натхненної творчістю мистецтвознавця, геральдиста і художника Миколи Битинського.