У темно-синьому костюмі і лоферах: фотографи зазнімкували Олену Зеленську в аеропорту

Володимир і Олена Зеленські / © Сайт президента України

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Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом відвідали Південно-Африканську Республіку. Фотографи зазнімкували їх в аеропорту.

Володимир і Олена Зеленські / © Сайт президента України

Із літака перша леді вийшла у діловому образі. На ній був темно-синій костюм, який складався з подовженого жакета з металевими ґудзиками і широких штанів зі стрілками, а також білий топ. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.

Володимир і Олена Зеленські / © Сайт президента України

Володимир Зеленський був одягнений у чорні лонгслів і штани, які доповнив чорним взуттям.

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Нагадаємо, Олена Зеленська приміряла красиву коричневу вишиванку з колекції українського бренду Etnodim, натхненної творчістю мистецтвознавця, геральдиста і художника Миколи Битинського.