Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у презентації результатів третього дослідження «Індекс майбутнього», яке провела її Фундація у партнерстві з KSE Institute. Цьогоріч воно присвячене можливостям для розвитку талантів українських підлітків.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді з’явилася у стильному костюмі темно-синього кольору, який складався з подовженого жакета без традиційних лацканів, з V-подібним вирізом, ґудзиками і кишенями з клапанами, а також штанів прямого крою зі стрілками. Аутфіт Олена скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на підборах.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Волосся Зеленська уклала у легкі локони, зробила макіяж у природних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сріблястими сережками. Цікавим акцентом у її діловому образі стала металева брошка у вигляді великої англійської шпильки, яку вона прикріпила до жакету.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому вбранні і з символічною брошко виступила на соціальному заході.

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