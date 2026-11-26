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У темно-синьому костюмі і з брошкою-шпилькою: новий вихід Олени Зеленської
Перша леді України доповнила лаконічний аутфіт цікавою прикрасою.
Олена Зеленська взяла участь у презентації результатів третього дослідження «Індекс майбутнього», яке провела її Фундація у партнерстві з KSE Institute. Цьогоріч воно присвячене можливостям для розвитку талантів українських підлітків.
На заході перша леді з’явилася у стильному костюмі темно-синього кольору, який складався з подовженого жакета без традиційних лацканів, з V-подібним вирізом, ґудзиками і кишенями з клапанами, а також штанів прямого крою зі стрілками. Аутфіт Олена скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на підборах.
Волосся Зеленська уклала у легкі локони, зробила макіяж у природних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сріблястими сережками. Цікавим акцентом у її діловому образі стала металева брошка у вигляді великої англійської шпильки, яку вона прикріпила до жакету.
Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому вбранні і з символічною брошко виступила на соціальному заході.