ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

У темному луку і з кольє на шиї: елегантна герцогиня Біргітта з’явилася на садовій вечірці

Герцогиня Глостерська Бітгітта відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська Бітгітта

Герцогиня Глостерська Бітгітта / © Getty Images

Біргітта приєдналася до членів королівської родини на заході, який щорічно проводиться у садах Букінгемського палацу — офіційної резиденції британського монарха.

Герцогиня обрала для появи на публіці чорне вбрання та мініатюрний сірий капелюх, вона одягла квіткові сережки з камінням у вуха та доповнила образ кольє на шиї з підвіскою та кількома золотими ланцюжками. У Біргітти була лаконічна зачіска та легкий макіяж на обличчі.

Герцогиня Глостерська Бітгітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Бітгітта / © Getty Images

Зазначимо, королівську сім’ю представляли король Чарльз III, його дружина королева Камілла, а також герцог і герцогиня Единбурзькі. Принц і принцеса Уельські, які часті гості на подібних вечірках цього разу її проігнорували.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Принцеса Анна, герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

Принцеса Анна, герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie