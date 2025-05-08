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У темному луку і з кольє на шиї: елегантна герцогиня Біргітта з’явилася на садовій вечірці
Герцогиня Глостерська Бітгітта відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці у Лондоні.
Біргітта приєдналася до членів королівської родини на заході, який щорічно проводиться у садах Букінгемського палацу — офіційної резиденції британського монарха.
Герцогиня обрала для появи на публіці чорне вбрання та мініатюрний сірий капелюх, вона одягла квіткові сережки з камінням у вуха та доповнила образ кольє на шиї з підвіскою та кількома золотими ланцюжками. У Біргітти була лаконічна зачіска та легкий макіяж на обличчі.
Зазначимо, королівську сім’ю представляли король Чарльз III, його дружина королева Камілла, а також герцог і герцогиня Единбурзькі. Принц і принцеса Уельські, які часті гості на подібних вечірках цього разу її проігнорували.