У темному пальті і майже без макіяжу: Сара Чатто відвідала святковий обід короля

Минулого тижня монарх зібрав своїх родичів на обід. Це традиційний захід для ширшого кола сім'ї, яка не їде з королем до Сандрінгема на різдвяні свята.

Леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто були заскочені дорогою до Букінгемського палацу. 60-річна Сара була за кермом, а її чоловік сидів поряд на пасажирському сидінні. Одягнена місіс Чато була в пальто, а в неї на шиї виблискувало перлинне намисто, Сара була майже без макіяжу.

Леді Сара Чатто та Деніел Чатто / Фото: Getty Images

Нагадаємо, обід відвідали також сестри Йоркські Беатріс та Євгенія, а публіка нарешті змогла побачити, який вигляд має 3-річна дочка принцеси Беатріс – Сієнна. Її зазнімкували фотографи в машині.

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