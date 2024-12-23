У темному пальті і майже без макіяжу: Сара Чатто відвідала святковий обід короля

Племінниця королеви Єлизавети II та двоюрідна сестра короля Чарльза – леді Сара Чатто побувала на різдвяному обіді короля у Букінгемському палаці.
Минулого тижня монарх зібрав своїх родичів на обід. Це традиційний захід для ширшого кола сім'ї, яка не їде з королем до Сандрінгема на різдвяні свята.
Леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто були заскочені дорогою до Букінгемського палацу. 60-річна Сара була за кермом, а її чоловік сидів поряд на пасажирському сидінні. Одягнена місіс Чато була в пальто, а в неї на шиї виблискувало перлинне намисто, Сара була майже без макіяжу.
Нагадаємо, обід відвідали також сестри Йоркські Беатріс та Євгенія, а публіка нарешті змогла побачити, який вигляд має 3-річна дочка принцеси Беатріс – Сієнна. Її зазнімкували фотографи в машині.
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