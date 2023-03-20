У темному пальті та яскравому капелюсі: новий вихід онуки королеви Єлизавети II у Челтнемі

Чотири дні поспіль подружжя відвідувало іподром Челтнем, де відбуваються кінні змагання.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Цього дня 41-річна Зара приїхала на захід у темно-синьому пальті від Laura Green London вартістю 3897 доларів. До нього Зара підібрала чорні замшеві ботильйони від Stuart Weitzman на підборах і фіолетовий капелюх із квітами. Волосся її було зібране в зачіску, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах сережки з камінням.

Майк Тіндалл цього дня одягнув бежевий картатий костюм-трійку, білу сорочку та темно-синю краватку.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Згадаймо й інші виходи подружжя на Челтнемському фестивалі за ці дні. Зара потішила публіку декількома стильними образами, а ось Майк не став цього разу приміряти капелюшок дружини та постити ці фото в Instagram, як він робив це раніше.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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