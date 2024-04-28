У темному вбранні та перлах: згадуємо образ принцеси Діани на весіллі Сари Чатто

Саме Сара була однією з головних подружок на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза у липні 1981 року. А в липні 1994 року, коли Сара виходила заміж за Деніела Чатто, принцеса Діана була серед гостей на їхній весільній церемонії у Церкві Святого Стефана у Волбруку.

Леді Сара Чатто на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 року / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська приїхала на весілля в лаконічному темному вбранні з білим коміром і манжетами, доповнивши образ крислатим капелюхом до тону, перлинним чокером і сережками з перлинними підвісками, а також у рукавичками та з клатчем. Манікюр принцеси Уельської був червоного кольору.

Принцеса Діана на весіллі Сари Чатто / Фото: Getty Images

Діана та Сара були у гарних стосунках. Їх можна було часто побачити разом на королівських заходах, найчастіше на матчах з поло у Віндзорі.

Сара Чатто також була улюбленою племінницею покійної королеви Єлизавети ІІ. Вона завжди була скромною і до цього дня є саме таким членом сім'ї, який не звик мелькати в об'єктивах фотокамер.

Сара Чатто та принцеса Діана / Фото: Getty Images

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