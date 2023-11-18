У теплій куртці і гумових чоботах: Олена Зеленська на будівельному майданчику

Перша леді відвідала у Київській області проєкт, який створюється у межах її ініціативи.

Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик на Київщині, де у межах її ініціативи "Адреса дитинства" побудують будинок для великої прийомної родини, яка переїхала з тимчасово окупованої Каховки. Вона познайомилася з батьками і дітьми та на власні очі побачила, як вони тішаться майбутній новій оселі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Сьогодні перші 14 будинків для великих прийомних родин зводяться одночасно у восьми областях України. А перші родини мають в’їхати в нові оселі вже до кінця року. Ми цього з нетерпінням чекаємо", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На будівельному майданчику Зеленська постала у комфортному луку. На ній була тепла синя куртка з капюшоном, чорна водолазка, джинси і зручні білі гумові чоботи.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з елегантною зачіскою і брошкою-орігамі у вигляді журавля взяла участь у нараді у Києві.

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