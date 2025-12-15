ТСН у соціальних мережах

У тепло-бежевих тонах: княгиня Шарлін в цікавому образі з’явилася на різдвяному заході

Княжа пара Монако дала старт традиційному різдвяному туру установ Червоного Хреста.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з’явилася разом із своїм чоловіком князем Альбером II на відкритті традиційного різдвяного туру організацій Червоного Хреста Монако.

Княже подружжя Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княже подружжя Монако / © Instagram княжої родини Монако

47-річна Шарлін та її чоловік провели ранок, зустрічаючись із одержувачами допомоги від Червоного Хреста, а потім роздали різдвяні подарунки присутнім дітям. Для цього виходу Шарлін обрала чудові шкіряні штани-кльош світло-бежевого кольору, поєднуючи їх з обтислим светром з високою горловиною такого ж відтінку і кремовим жакетом без рукавів з ґудзиками. Вийшов цікавий образ у нейтральних відтінках.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін зібрала біляве волосся в низький пучок, зробила легкий денний макіяж і доповнила образ перлинними лаконічними сережками у вухах.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, днями князь та княгиня Монако відвідали традиційний різдвяний бал, який відбувся у розкішній залі Salle Empire у готелі Hotel de Paris Monte-Carlo. Цей благодійний захід, що проводиться під патронажем принцеси Шарлін, спрямований на збирання коштів для дітей. На балу княгиня з’явилася в розкішній сукні від Jenny Packham.

Княгиня Шарлін на балу

Княгиня Шарлін на балу

