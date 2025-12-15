- Дата публікації
У тепло-бежевих тонах: княгиня Шарлін в цікавому образі з’явилася на різдвяному заході
Княжа пара Монако дала старт традиційному різдвяному туру установ Червоного Хреста.
Княгиня Шарлін з’явилася разом із своїм чоловіком князем Альбером II на відкритті традиційного різдвяного туру організацій Червоного Хреста Монако.
47-річна Шарлін та її чоловік провели ранок, зустрічаючись із одержувачами допомоги від Червоного Хреста, а потім роздали різдвяні подарунки присутнім дітям. Для цього виходу Шарлін обрала чудові шкіряні штани-кльош світло-бежевого кольору, поєднуючи їх з обтислим светром з високою горловиною такого ж відтінку і кремовим жакетом без рукавів з ґудзиками. Вийшов цікавий образ у нейтральних відтінках.
Шарлін зібрала біляве волосся в низький пучок, зробила легкий денний макіяж і доповнила образ перлинними лаконічними сережками у вухах.
Нагадаємо, днями князь та княгиня Монако відвідали традиційний різдвяний бал, який відбувся у розкішній залі Salle Empire у готелі Hotel de Paris Monte-Carlo. Цей благодійний захід, що проводиться під патронажем принцеси Шарлін, спрямований на збирання коштів для дітей. На балу княгиня з’явилася в розкішній сукні від Jenny Packham.