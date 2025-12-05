- Дата публікації
У теплому пальті та з клатчем улюбленого бренду: герцогиня Софі відвідала різдвяний концерт
Дружина принца Едварда прибула до Вестмінстерського абатства, щоб підтримати принцесу Кейт.
Софі, герцогиня Единбурзька, яку часто називають улюбленою невісткою королеви Єлизавети, уже традиційно з’явилася на святковому різдвяному концерті колядок принцеси Кейт. Захід щороку записують на початку грудня, а трансляція відбувається у день Різдва.
Цього разу Софі сфотографували без чоловіка принца Едварда та дітей. Одягла герцогиня до Вестмінстерського абатства яскраву коралову блузку з принтом, яка визирала з-під її теплого двобортного пальта баклажанового кольору від бренду ALAÏA.
Доповнила Софі образ сережками з бісеру, коричневими замшевими чоботами та клатчем від Sophie Habsburg, яким уже неодноразово доповнювала свої образи для різноманітних заходів.
До речі, у цьому самому пальті та з клатчем Софі цього року відвідала великодню службу.