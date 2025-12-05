У теплому пальті та з клатчем улюбленого бренду: герцогиня Софі відвідала різдвяний концерт

Софі, герцогиня Единбургська / © Associated Press

Софі, герцогиня Единбурзька, яку часто називають улюбленою невісткою королеви Єлизавети, уже традиційно з’явилася на святковому різдвяному концерті колядок принцеси Кейт. Захід щороку записують на початку грудня, а трансляція відбувається у день Різдва.

Цього разу Софі сфотографували без чоловіка принца Едварда та дітей. Одягла герцогиня до Вестмінстерського абатства яскраву коралову блузку з принтом, яка визирала з-під її теплого двобортного пальта баклажанового кольору від бренду ALAÏA.

© Associated Press

Доповнила Софі образ сережками з бісеру, коричневими замшевими чоботами та клатчем від Sophie Habsburg, яким уже неодноразово доповнювала свої образи для різноманітних заходів.

До речі, у цьому самому пальті та з клатчем Софі цього року відвідала великодню службу.