У теплому светрі біля ялинки: принцеса Уельська готується до різдвяного концерту

Цьогорічний концерт "Разом на Різдво" буде присвячений тим, хто займається підтримкою немовлят, маленьких дітей та сімей по всьому Сполученому Королівству. Тобто, тема третього святкового концерту буде пов'язана з кампанією Princess's Shaping Us, яка була запущена в січні 2023 року. У своєму проєкті Кетрін розповідає, чому так важливо створювати дбайливий світ навколо дітей та дорослих у їхньому житті та нещодавно виступала на симпозіумі з доповіддю, розповівши, як розвивається проєкт.

Вестмінстерське абатство / Фото: Getty Images

На концерті Вестмінстерський хор виконає один з найулюбленіших гімнів країни. Також в якості гостей візьмуть участь Адам Ламберт, Беверлі Найт, Джейкоб Коллієр, Фрей Райдінгс і Джеймс Бей. Серед гостей будуть акушерки, медичні сестери, лікарі раннього віку, вихователі дитячих садків і громадські волонтери, і, звичайно ж, члени королівської родини.

Принцеса Уельська вже побувала у Вестмінстерському абатстві, де було зроблено ці передсвяткові знімки. Вона була одягнена в светр з високою горловиною і з візерунком від Holland Cooper, який раніше вже носила, і в неї красиво укладене волосся.

Абатство буде відповідним чином оформлене до концерту, і різдвяний концерт буде не єдиною подією, яка відбудеться цього вечора: за підтримки Королівського фонду буде проведено дванадцять громадських колядних служб, повідомляє Hello!

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Торік, нагадаємо, концерт було присвячено пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

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