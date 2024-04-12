У теракотових штанях та чорному жакеті: кронпринцеса Метте-Маріт з чоловіком сходила на виставку

Виставка "Об'єднуючі нитки" відбулася у художній стайні королеви Соні. 86-річна королева Соня з'явилася на заході в молочній блузі, кардигані до тону і в чорних штанях, вона взула замшеві туфлі на підборах, а на плечі у неї висіла плетена сумка. У королеви була гарна зачіска, макіяж на обличчі, сережки у вухах та кольє на шиї.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та королева Соня / Фото: Getty Images

Невістка королеви – кронпринцеса Метте-Маріт приїхала на захід у білому трикотажному топі, теракотових штанях-кльош зі стрілками та у чорному подовженому жакеті та взута у двоколірні туфлі на підборах. Кронпринцеса доповнила образ ланцюжком на шиї з підвіскою у вигляді підкови з розсипом каменів, лаконічними сережками та мінімалістичним макіяжем на обличчі. А її чоловік кронпринц Гокон був у синьому костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як спадковий принц Гокон і спадкова принцеса Метте-Маріт зустрічалися з організаціями, які працюють над припиненням насильства щодо жінок, у поліцейській дільниці Стовнер в Осло.

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