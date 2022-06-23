У теракотовій сукні і з елегантними прикрасами: міністерка закордонних справ Великої Британії на переговорах в Анкарі

Елізабет Трасс приїхала з робочим візитом до Туреччини.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс прибула з робочим візитом до столиці Туреччини – Анкари. Там вона зустрілася зі своїм колегою Мевлютом Чавушоглу.
Вони провели спільну пресконференцію, на якій Трасс сказала, що її країна пропонує свою "експертизу" для захисту портів України та безпечного проходу суден для експорту українського зерна.
Пані Трасс постала у теракотовій сукні довжини міді з поясом на талії. Вбрання вона доповнила бежевими босоніжками та елегантними сережками і кулоном на ланцюжку.
Волосся міністерка акуратно уклала, зробила макіяж з акцентом на помаді в тон вбрання.
Раніше Трасс ми бачили у сукні-футлярі кольору індиго зі шнурівкою на талії і рукавами три чверті.
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