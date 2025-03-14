У теракотовому костюмі зі шнурівкою: Мішель Обама продемонструвала струнку фігуру

Колишня перша леді США у стильному луку з'явилася на заході у штаті Техас.

Мішель Обама виступила на конференції в Остіні. На сцені вона продемонструвала стильний образ, у якому похизувалася стрункою фігурою.

На першій леді був чорний топ і костюм із деніму теракотового кольору зі шнурівкою, який складався з жакета і штанів-кльош. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими ботильйонами.

Мішель Обама / Фото: Getty Images

У Мішель була об'ємна зачіска із заплетеними спереду кісками, макіяж із акцентом на очах і довгий світлий манікюр. Лук Обама завершила сережками з камінням і каблучками.

Нагадаємо, Мішель Обама в ефірі "Шоу Дженніфер Гадсон" з'явилася у шкіряній сукні з круглим вирізом і асиметричним подолом із осінньої колекції 2024 бренду Bottega Veneta. Зверху вона одягла графітовий жакет оверсайз.

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