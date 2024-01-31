У тіарах та вечірніх сукнях: шведські королівські дами сяяли на урочистій вечері

На запрошення Його Величності Короля Карла Густава президент Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною мадам Бріжит Макрон відвідають Швецію з державним візитом 30–31 січня 2024 року.

Метою державного візиту є подальше зміцнення та розвиток відносин між Швецією та Францією. Він також спрямований на стимулювання поглибленої співпраці у таких галузях, як інновації та екологічний перехід, а також оборона та безпека у найближчому регіоні.

За традицією спершу відбулася традиційна церемонія зустрічі президентського подружжя. Пізніше король Карл Густав і президент Макрон оглянули гренадерську роту лейбгвардії і пролунали національні гімни.

А ввечері король і королева влаштували урочисту вечерю для президентського подружжя Франції. Вечеря була подана у галереї Карла XI у Кунглі, Бальній залі замку.

Королева Сільвія з'явилася на прийомі у фіолетовій сукні Georg et Arend і в Cameo Tiara, її старша дочка кронпринцеса Вікторія одягла сукню від H&M і Наполеонівську тіару, а невістка королеви – принцеса Софія сяяла у сукні Lars Wallin і своїй весільній тіарі, яку вона часто одягає на банкети.

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Запрошеними гостями були французька делегація, представники Швеції, шведи, які мають особливі зв'язки із Францією та інші гості. Знімками та відео поділилися на офіційній сторінці у Instagram шведської королівської родини.

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