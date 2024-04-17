У тіарах та вечірніх вбраннях: королева Матильда та герцогиня Марія Тереза на прийомі

Великий герцог Люксембурга Анрі та його дружина герцогиня Люксембурга Марія Тереза перебувають з візитом у Бельгії.

Княже подружжя разом із королем Бельгії Філіпом та королевою Матильдою були присутні на державному банкеті в замку Лакен у Брюсселі.

Королева Матильда з'явилася на заході у вечірній сукні, розшитій бісером, у тіарі, сережках-люстрах та з діамантовим кольє на шиї. У неї була гарна зачіска та вечірній насичений макіяж на обличчі.

Велика герцогиня Марія Тереза була в чорному вбранні з рожевою накидкою зверху і взута в туфлі на підборах. У неї на шиї красувалося кольє з великим блакитним камінням, а у вухах були сережки з цього ж гарнітура, а на зап'ястях по браслету. Герцогиня також одягла тіару, а до ордену в неї була прикріплена велика брошка у вигляді квітки. Марія Тереза зробила укладання та макіяж.

Королева Матильда та велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза / Фото: Getty Images

Чоловіки були одягнені у військову форму. До речі, герцог Люксембурга та король Бельгії є двоюрідними братами. А ще святкують дні народження один за одним. Вчора, 16 квітня, 69 років виповнилося Анрі, а 15 квітня відсвяткував 64-річчя король Філіп.

Королева Матильда, велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза, великий герцог Люксембурга Анрі та король Філіп / Фото: Getty Images

16 квітня також відсвяткувала своє 16-річчя молодша дочка Філіпа та Матильди – принцеса Елеонора.

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