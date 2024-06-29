У тіарі та сукні з накидкою: роздивляємося весільний образ японської принцеси Кіко

У день свого весілля вона з'явилася у чарівному вбранні та прикрасах.

29 червня 1990 року японський принц Фуміхіто одружився з простолюдинкою Кіко Кавасіме, донькою професора економіки в університеті Гакусюїн. Пара познайомилася, коли обидва були першокурсниками.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Після шлюбу він отримав титул принца Акісіно та дозвіл від Економічної Ради Імператорського Дому створити нову власну гілку імператорської родини. У день весілля пара з'явилася у класичних вбраннях: наречений був у смокінгу, а наречена – у білій сукні.

Вбрання новоспеченої принцеси Кіко було виготовлено з тканини з тисненням і золотою вишивкою. Це була сукня А-силуету доповнена накидкою, що нагадувала кімоно, а також невеликою сумкою та рукавичками.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Також Кіко одягла розкішні коштовності із діамантами: тіару, кольє, сережки та парні браслети.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Після того, як церемонія завершилась, Фуміхіто та Кіко вирушили в імператорському лімузині до своєї нової резиденції. На вулицях того дня було справжнє свято.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Associated Press

У цьому шлюбі у них народилося троє дітей: принцеса Мако, принцеса Како та принц Хісахіто. Згідно з традицією, хризантемовий трон у Японії може успадкувати лише чоловік. У нинішнього імператора Нарухіто – старшого брата Фуміхіто – немає синів, а лише одна дочка – принцеса Тосі. Тому Фуміхіто є його спадкоємцем і в майбутньому зможе передати правління вже своєму синові Хісахіто.

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