У тіарі та сукні зі стразами: у королівському акаунті поділилися новим "фото дня" Єлизавети II

У тіарі та сукні зі стразами: у королівському акаунті поділилися новим "фото дня" Єлизавети II

Королівський обліковий запис продовжує публікувати щодня "фото дня" в рамках анонсованої акції на честь 70-річного правління королеви Єлизавети II.

У червні 2022 року відбудуться масштабні святкування ювілею, в яких візьме участь і сама Єлизавета ІІ. Попри проблеми монархині з мобільністю, публіка все ж таки очікує побачити свою королеву на балконі Букінгемського палацу разом з іншими родичами.

Тим часом в Instagram Її Величності триває акція, протягом 70 днів у блогу королеви публікуватимуть різні її знімки, що знаменують кожен із 70 років правління.

"2004 рік: королева вітає гостей на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

2004 року помер черепаха Тимофій. Він був останнім з тим, хто вижив у Кримській війні, що закінчилася 1856 року", — йдеться в підписі під фотографією.

Нагадаємо, вчора Її Величність особисто була присутня на Віндзорському кінному шоу "Галопом з історії". На захід монархиня приїхала з тростиною і публіка аплодувала королеві, стоячи, коли вона вийшла з автомобіля. Супроводжував її молодший син принц Едвард, а його дочка леді Луїза управляла візком герцога Единбурзького під час шоу.

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