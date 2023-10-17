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У тіарі та вечірній сукні: кронпринцеса Мері запалила на рокконцерті на честь дня народження сина

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У тіарі та вечірній сукні: кронпринцеса Мері запалила на рокконцерті на честь дня народження сина

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / Фото: Getty Images

Свято було організоване на честь 18-річчя її старшого сина – принца Крістіана. На нього з'їхалися багато європейських королівських гостей.

Урочиста галавечеря відбулася у палаці Крістіансборг у суботу, а після офіційного банкету була вечірка. Мати Крістіана – кронпринцеса Мері, його батько кронпринц Фредерік, брат і сестри, а також інші королівські гості танцювали на танцполі під час рокконцерту, організованого бабусею Крістіана – королевою Маргрете II.

У палаці виступила данська рокзірка Бенджамін Гев зі своїм гуртом The Family. І, схоже, гості були в захваті від того, що відбувається.

Відео концерту було розміщено в офіційному Instagram палаці, що розбурхало данську публіку. Схвальні коментарі були направлені на адресу бабусі принца Крістіана.

"Найвеличніша королева у світі!", "Яка класна королева Маргрете.... Класний подарунок для гостей", "Хороший подарунок від улюбленої бабусі. Вона вміє зловити молодь і втримати її", — говорили шанувальники данської королівської родини.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Також з нагоди свята були випущені нові портретні знімки, на яких принц Крістіан зазнімкований зі своїми батьками, молодшим братом та двома сестрами.

(гортайте фото праворуч)

Того ж дня вранці данська королівська родина з'явилася на балконі палацу Амалієнборг, щоб привітати підданих.

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