У топі без бретельок та шкіряних штанях: принцеса Марія-Олімпія на модному івенті

Принцеса Греції Марія-Олімпія організувала модний івент у Парижі.
Марія-Олімпія на фото з Келлі Разерфорд — вони присутні на вечері, влаштованій принцесою Греції для джинсового бренду DL1961 у столиці Франції.
28-річна принцеса приїхала на захід у чорному топі без бретельок та у шкіряних штанях з поясом на талії, які поєднувала з лакованими туфлями-слінгбеками на підборах. Марія-Олімпія, як завжди, зробила стильне укладання, обійшлася без прикрас та зробила легкий макіяж.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Греції відвідувала модний івент у Лондоні. Принцеса обрала для виходу у світ короткий чорний топ, мініатюрну спідницю кольору хакі на затин з торочкою і високі коричневі чоботи зі шкіри. Вона була також в оливковому бомбері, який чудово поєднувався зі спідницею.
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