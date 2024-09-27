У топі без бретельок та шкіряних штанях: принцеса Марія-Олімпія на модному івенті

Марія-Олімпія на фото з Келлі Разерфорд — вони присутні на вечері, влаштованій принцесою Греції для джинсового бренду DL1961 у столиці Франції.

28-річна принцеса приїхала на захід у чорному топі без бретельок та у шкіряних штанях з поясом на талії, які поєднувала з лакованими туфлями-слінгбеками на підборах. Марія-Олімпія, як завжди, зробила стильне укладання, обійшлася без прикрас та зробила легкий макіяж.

Принцеса Марія-Олімпія та Келлі Разерфорд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Греції відвідувала модний івент у Лондоні. Принцеса обрала для виходу у світ короткий чорний топ, мініатюрну спідницю кольору хакі на затин з торочкою і високі коричневі чоботи зі шкіри. Вона була також в оливковому бомбері, який чудово поєднувався зі спідницею.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Читайте також:

Світські виходи принцеси Греції Марії-Олімпії (17 фото)