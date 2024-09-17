У топі без бюстгальтера та у спідниці: леді Амелія Віндзор сходила на шоу Burberry

У Лондоні триває тиждень моди.
Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала Національний театр, де відбувся показ літньої колекції 2025 року Модного бренду Burberry.
Леді Амелія приїхала на модний захід у бежевому топі під який не стала одягати бюстгальтер, була у молочній спідниці прямого силуету з накладними кишенями та шкіряних черевиках на невисокій платформі та стійких підборах.
Біляве волосся Амелії було розпущене, ніжний макіяж підкреслював природну красу дівчини, на шиї було золоте намисто і кілька золотих браслетів було на зап'ястях. Також дівчина тримала в руках сонцезахисні окуляри і на плечі у неї висіла світло-жовта сумка.
Показ Burberry також відвідала британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, обравши для виходу у світ оксамитову золоту сукню та взуття на підборах.
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