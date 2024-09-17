У топі без бюстгальтера та у спідниці: леді Амелія Віндзор сходила на шоу Burberry

Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала Національний театр, де відбувся показ літньої колекції 2025 року Модного бренду Burberry.

Леді Амелія приїхала на модний захід у бежевому топі під який не стала одягати бюстгальтер, була у молочній спідниці прямого силуету з накладними кишенями та шкіряних черевиках на невисокій платформі та стійких підборах.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Біляве волосся Амелії було розпущене, ніжний макіяж підкреслював природну красу дівчини, на шиї було золоте намисто і кілька золотих браслетів було на зап'ястях. Також дівчина тримала в руках сонцезахисні окуляри і на плечі у неї висіла світло-жовта сумка.

Показ Burberry також відвідала британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, обравши для виходу у світ оксамитову золоту сукню та взуття на підборах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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