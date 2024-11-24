У топі без рукавів та м'ятих штанях: Меган Маркл відвідала вечерю для жінок

Меган Маркл знову вийшла у світ без свого чоловіка принца Гаррі.

Герцогиня Сасекська сольно відвідала вечерю на честь проєкту Welcome Project із жінками з Mina's List.

Це організація, яка підтримує жінок у сфері політики та прав людини та південнокаліфорнійського відділення проєкту Welcome Project фонду Archewell.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Запущена 2023 року ініціатива була створена фондом герцога та герцогині Сассекських для підтримки програм для жінок, які переселилися до США з Афганістану.

Меган приїхала на захід в аутфіті у бежевих відтінках, одягнувши водолазку без рукавів від Leset, штани верблюжого кольору від Gabriela Hearst, які злегка пом'ялися, а з прикрас доповнила образ браслетом Love від Сartier та золотим годинником від Сartier. У герцогині був світлий манікюр, а на пальці виблискувала її заручальна каблучка, яку вона одягла з обручкою та каблучкою вічності. У вухах були лаконічні сережки-цвяшки з діамантами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган розпустила і уклала хвилями волосся і зробила макіяж у теплих натуральних відтінках. Вона багато усміхалася та мала загалом гарний вигляд.

Нагадаємо, принц Гаррі також сольно з'явився на стадіоні у Ванкувері раніше цього тижня. Герцог Сассекський відвідав фінал Кубка Канади.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принц Гаррі та Меган Маркл з візитом у Колумбії (23 фото)