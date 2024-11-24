У топі без рукавів та м'ятих штанях: Меган Маркл відвідала вечерю для жінок

Меган Маркл знову вийшла у світ без свого чоловіка принца Гаррі.
Герцогиня Сасекська сольно відвідала вечерю на честь проєкту Welcome Project із жінками з Mina's List.
Це організація, яка підтримує жінок у сфері політики та прав людини та південнокаліфорнійського відділення проєкту Welcome Project фонду Archewell.
Запущена 2023 року ініціатива була створена фондом герцога та герцогині Сассекських для підтримки програм для жінок, які переселилися до США з Афганістану.
Меган приїхала на захід в аутфіті у бежевих відтінках, одягнувши водолазку без рукавів від Leset, штани верблюжого кольору від Gabriela Hearst, які злегка пом'ялися, а з прикрас доповнила образ браслетом Love від Сartier та золотим годинником від Сartier. У герцогині був світлий манікюр, а на пальці виблискувала її заручальна каблучка, яку вона одягла з обручкою та каблучкою вічності. У вухах були лаконічні сережки-цвяшки з діамантами.
Меган розпустила і уклала хвилями волосся і зробила макіяж у теплих натуральних відтінках. Вона багато усміхалася та мала загалом гарний вигляд.
Нагадаємо, принц Гаррі також сольно з'явився на стадіоні у Ванкувері раніше цього тижня. Герцог Сассекський відвідав фінал Кубка Канади.
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