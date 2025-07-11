У топі, джинсах і з маленькою донькою на руках: Крессіда Бонас сходила на захід

Крессіда Бонас з донькою на руках / © Instagram Крессіди Бонас

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Днями Крессіда опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram нову фотографію, на якій вона тримає дитину у слінгу. Вона одягнена в червоний топ, світлі вільні джинси і взута в кросівки, її світле волосся розпущене та частково зібране в пучок зверху, а на обличчі відсутній макіяж.

«Ми чудово провели час, зважаючи на все, на церемонії вручення нагород @juniormagazineonline разом з моєю сестрою @lessonsfromourmothers», — підписала знімок із заходу 36-річна Крессіда.

Крессіда Бонас та Ізабелла Бренсон / © Instagram Крессіди Бонас

На фото вона зображена поруч зі своєю сестрою Ізабеллою Бренсон, разом з якою вона веде подкаст «Уроки наших матерів».

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«Стільки неймовірних творінь, така радість бути частиною всього цього!» — написала Крессіда, віддавши належне бренду Artipoppe, який виготовляє одяг для немовлят, за «казковий слінг». «Вона там найзатишніша маленька крихітка», — додала Бонас.

Нагадаємо, Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі 27 травня стали батьками вдруге. У них народилася донька, яка була зачата за допомогою ЕКО, її назвали Дельфіною. Також подружжя виховує сина Вілбура.

Крессіда Бонас із двома дітьми / © instagram.com/cressida_bonas