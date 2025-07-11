ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

У топі, джинсах і з маленькою донькою на руках: Крессіда Бонас сходила на захід

Колишня дівчина принца Гаррі Крессіда Бонас вийшла у світ зі своєю новонародженою донькою Дельфіною Пандорою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессіда Бонас із дочкою на руках

Крессіда Бонас з донькою на руках / © Instagram Крессіди Бонас

Днями Крессіда опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram нову фотографію, на якій вона тримає дитину у слінгу. Вона одягнена в червоний топ, світлі вільні джинси і взута в кросівки, її світле волосся розпущене та частково зібране в пучок зверху, а на обличчі відсутній макіяж.

«Ми чудово провели час, зважаючи на все, на церемонії вручення нагород @juniormagazineonline разом з моєю сестрою @lessonsfromourmothers», — підписала знімок із заходу 36-річна Крессіда.

Крессіда Бонас та Ізабелла Бренсон / © Instagram Крессіди Бонас

Крессіда Бонас та Ізабелла Бренсон / © Instagram Крессіди Бонас

На фото вона зображена поруч зі своєю сестрою Ізабеллою Бренсон, разом з якою вона веде подкаст «Уроки наших матерів».

«Стільки неймовірних творінь, така радість бути частиною всього цього!» — написала Крессіда, віддавши належне бренду Artipoppe, який виготовляє одяг для немовлят, за «казковий слінг». «Вона там найзатишніша маленька крихітка», — додала Бонас.

Нагадаємо, Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі 27 травня стали батьками вдруге. У них народилася донька, яка була зачата за допомогою ЕКО, її назвали Дельфіною. Також подружжя виховує сина Вілбура.

Крессіда Бонас із двома дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

Крессіда Бонас із двома дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie