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У топі, джинсах і з маленькою донькою на руках: Крессіда Бонас сходила на захід
Колишня дівчина принца Гаррі Крессіда Бонас вийшла у світ зі своєю новонародженою донькою Дельфіною Пандорою.
Днями Крессіда опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram нову фотографію, на якій вона тримає дитину у слінгу. Вона одягнена в червоний топ, світлі вільні джинси і взута в кросівки, її світле волосся розпущене та частково зібране в пучок зверху, а на обличчі відсутній макіяж.
«Ми чудово провели час, зважаючи на все, на церемонії вручення нагород @juniormagazineonline разом з моєю сестрою @lessonsfromourmothers», — підписала знімок із заходу 36-річна Крессіда.
На фото вона зображена поруч зі своєю сестрою Ізабеллою Бренсон, разом з якою вона веде подкаст «Уроки наших матерів».
«Стільки неймовірних творінь, така радість бути частиною всього цього!» — написала Крессіда, віддавши належне бренду Artipoppe, який виготовляє одяг для немовлят, за «казковий слінг». «Вона там найзатишніша маленька крихітка», — додала Бонас.
Нагадаємо, Крессіда та її чоловік Гаррі Вентворт-Стенлі 27 травня стали батьками вдруге. У них народилася донька, яка була зачата за допомогою ЕКО, її назвали Дельфіною. Також подружжя виховує сина Вілбура.