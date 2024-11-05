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У топі, картатій спідниці та лоферах: леді Амелія Віндзор на світському заході у Лондоні

У топі, картатій спідниці та лоферах: леді Амелія Віндзор на світському заході у Лондоні

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор відвідала захід Country & Town House у Лондоні.

29-річну королівську особу було помічено у розкішному п'ятизірковому готелі The Mandarin Oriental у лондонському Гайд-парку на вечірці на честь списку майбутніх ікон моди.

Дівчина приїхала на світську тусовку у чорному топі, зеленій макіспідниці у велику клітинку та взута у шкіряні лофери. У неї у вухах були золоті сережки-кільця, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Примітно, що король Чарльз III був відзначений у списку за свою незмінну відданість справі висвітлення наслідків зміни клімату, відколи він став принцом Уельським.

Також до списку потрапив троюрідний брат Амелії, принц Вільям за заснування премії Earthshot Prize. Нагадаємо, зараз принц Уельський перебуває у Кейптауні, де 6 листопада відбудеться церемонія вручення премій.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

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